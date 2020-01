Savjeti kako pronaći pravu grijalicu

Odabir prave grijalice za svoje posebne potrebe je izazov i zahtijeva prethodno znanje. U nastavku ćete naći nekoliko savjeta, kao i popis činjenica koji će vam pomoći s kupnjom idealne grijalice.

POVRŠINA SOBE Nisu sve grijalice prikladne za sve veličine soba. Saznajte prije kupnje koja grijalica je prikladna u vašem slučaju. Općenito govoreći, proizvođači rade na temelju visine sobe 2,5 m. NAMJENA Grijalica je pogodana za mnoga područja. Na primjer, u dnevnoj sobi, dječjoj sobi, kuhinji, kupaonici, radnoj sobi, garaži, vikendici ili u slučaju kvara Vašeg sustava centralnog grijanja. Imajte na umu da je IP21 zaštita imperativ kada koristite grijalicu u kupaonici. TEHNOLOGIJA Postoje različite vrste tehnologije grijalica: PTC keramičke grijalicei, grijalice ventilatori, kvarc grijalice, uljni radijatori ili infracrvene grijalice. Testiranje različitih vrsta tehnologija se preporučuje iz razloga što nam svima odgovara nešto drugačije. POTROŠNJA ENERGIJE Potrošnja energije je visoka, ako se pozornost ne obraća na vrijeme i na razinu na kojoj je ventilator grijalice pokrenut. Troši točno onoliko koliko energije kako je navedeno (snage u vatima). Prema tome, grijalice nisu gutači snage iz razloga što proizvesti istu količinu topline kao i energije koju oni troše. ZVUK Grijalica radi na razini decibela koja vas ne bi trebala uznemiravati, no moguće je da proizvodi šumove i zvukove. Preporuča se da prije donošenja odluke o kupnji upalite grijalicu u dućanu i poslušate njen rad. TEHNIČKA OPREMA Danas, velika važnost se pridodaje opremi. S obzirom na grijalice, to se očituje u razini topline, da li postoji integrirani termostat, ili regulira razinu topline automatski, kao što je slučaj s prilagodljivim HeatTM kod grijalice Paul. Postoje čak i grijalice s daljinskim upravljačem. ČINJENICE KOJE TREBA UZETI U OBZIR Površina sobe Površina sobe je važan faktor jer nisu svi grijači pogodni za velike prostorije, ili to može potrajati predugo. Iz tog razloga, preporučujemo mjerenje prostorije prije svega, a zatim odaberite pravi grijač. Zaštita od pregrijavanja Provjerite da li vaš grijač ima zaštiu od pregrijavanja kako biste mogli napustiti prostoriju i ostaviti grijalicu upaljenu bez brige. ZAŠTITA od prevrtanja Zahvaljujući zaštiti od prevrtanja, grijalica prestaje grijati automatski čim aparata ne stoji uspravno. Ova zaštita je posebno važna ako su djeca kucam u blizini grijalice. PERFORMANSA PO VATU SNAGE Neki grijači su vrlo snažni (cca. 2'000 W), a drugi su prilično slabi (cca. 500 W). Što više toplinske energije želite grijač bi trebao biti jači. POTROŠNJA ENERGIJE Potrošnja energije je važna tema, kada je u pitanju grijalica. Grijalica troši upravo onoliko snage koliko u konačnici reproducira topline. Na primjer, 500 W grijalica troši upravo taj iznos u snazi (W). Prema tome, grijalice nipošto nisu gutači snage zato što oni proizvode istu količinu topline koliko i energije koju troše. KONTROLA TEMPERATURE U idealnom slučaju, uključite grijalicu jednom i ona bi se trebala samoregulirati. Pobrinite se jda Vaša grijalica ima kontrolu temperature (integrirani termostat). To znači da nećete potrošiti mnogo vremena ručno prilagođavajući temperaturu. RAZINA TOPLINE Saznajte više o razinama topline koje su vam na raspolaganju prije kupnje. To će vam omogućiti da regulirate grijalicu kako je potrebno. PRIJELAZNO RAZDOBLJE (PROLJEĆE / JESEN) Prijelaz na proljeće i jesen može biti ugodnije s grijalicom. Grijalica služi kao vrlo dobar dodatak vašem sustavu centralnog grijanja, ako grijanje još nije uključeno ili je već isključeno. FROST ZAŠTITA Osigurati ste odabrali učinio grijač ima funkciju zaštite od zamrzivanja, na primjer, kako bi se spriječili nastanak mraza u svom apartmanu ili vikendici. Zamrzavanje se može spriječiti ako se grijalica održava jednoliku temperaturu tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Danas na tržištu postoje mnogi proizvodi koji se smatraju dobrim grijalicama. I zato je izazov odabrati one kvalitetne. Stadler Form je švicarska tvrtka specijalizirana za razvoj, proizvodnju i prodaju kućanskih aparata s naglaskom na poboljšanje kvalitete unutarnjeg zraka. Proizvodi Stadler Form karakteriziraju izuzetan dizajn povezan s vrhunskom kvalitetom i inovativnom tehnologijom. Više od petnaest nacionalnih I međunarodnih nagrada potvrđuje (RedDot design award, German design award, Allergy-friendly Quality tested – ECARF). U prodajnom asortimanu Stadler Form su grijalice Anna big, Anna, Anna Little i Paul. Gijalica Anna Big

Grijalica Anna big predstavlja spoj lijepog izgleda i jedinstvene tehnologije Adaptive Heat™. Zbog automatskog načina rada i digitalnog termostata učinkovito i brzo doseže i održava željenu temperature prostorije. Jednostavno izaberite jednu od osam razina snage grijanja, samo dotaknite upravljačku ploču na dodir. A budući da nam je sigurnost iznimno važna, proizvod Anna big ima integriranu zaštitu od nagiba (automatsko isključivanje) i moderni PTC keramički grijaći element (nema pregrijavanja). Anna big se može koristiti i ljeti: kad je grijaći element isključen, proizvod ispušta hladni povjetarac. Anna big je inteligentan uređaj koji se može koristiti tijekom cijele godine. Anna Big ima Adaptive Heat tehnologiju, 2 u 1 fukcija (grijanje i hlađenje) te 8 razina snage (300W - 2000W). Anna big je dostatna za veličinu prostora od 25 m² / 63 m³

Grijalica Anna

Anna povisuje svaku temperaturu! I to ne samo zbog svog izgleda, već zbog toga što sadrži moderan PTC keramički element za grijanje. Ana grije na vrlo diskretan i tihi način pomoću dvije jačine grijanja i na taj način pruža ugodnu toplinu. No ova pametna grijalica pruža sigurnost na dva načina: ne može doći do pregrijavanja zahvaljujući PTC keramičkom elementu za grijanje (samoregulirajuća keramika) i automatsko gašenje zahvaljujući integriranoj zaštiti. Ukoliko je potrebno dodatno grijanje na određenim mjestima (npr. ispod stola) ili u manjem prostoru, Anna je dovoljno “vruća” da riješi problem. Anni osim što se može kontrolirati temperatura, ima I tanko kućište, termostat za regulaciju temperature zraka u zatvorenom prostoru te zaštitu od pregrijavanja. Anna je dostatna za veličinu prostorije do 25m2 odnosno 63m3. Grijalica Anna Little

Anna little je grijalica koja je idealna za dogrijavanje u svim prostorijama doma ili ureda. Ima mogućnost kontrole temperature, termostat za reguliranje temperature u zatvorenim prostorijama, tanko kućište te zaštitu od prevrtanja. Anna little je dostatna za grijanje prostorije do 15m2 / 38m3. Veliki plus Anne little je što teži svega 1.5 kg te je jako lagana za prenošenje do željenog mjesta grijanja. Grijalica Paul