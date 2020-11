San svake moderne minimalistice - krije se u ovom posebnom nakitu

Kada biramo nakit, težimo unikatnosti, a upravo takvo mjesto je zlatarna Marić, koja je s radom započela prije velikih 25 godina

Ne postoji godišnje doba rezervirano za nošenje nakita. Nakit je sveprisutan i postao je neizostavan modni dodatak kojega uvijek dočekamo raširenih ruku. Bilo da ga poklanjamo ili kupujemo sebi, o njemu pomno razmišljamo i nosimo ga s izrazitom pažnjom. Postoji nakit koji jednostavno nikada ne skidamo, uvijek je uz nas. Najčešće, jer ima posebno značenje, možda nas podsjeća na neku dragu uspomenu ili pak trenutak koji ćemo pamtiti zauvijek, a ponekad se odlučimo počastiti narukvicom ili ogrlicom onako iz vlastitog zadovoljstva jer nam se jednostavno sviđa.

Kada biramo nakit, težimo unikatnosti, a upravo takvo mjesto je zlatarna Marić koja je s radom započela prije velikih 25 godina. Ova brojka govori sama za sebe. Govori o dosljednosti, trudu, obiteljskoj tradiciji, govori o posebnošću i pažnji koja je utkana u svaki komad nakita, koji od tada do dan danas, nose tisuće i tisuće zadovoljnih klijenata. Zlatarstvo je posebno zanimanje, iziskuje trud, ljubav prema poslu i ljudima, strpljenje i maštu. Glavna misao vodilja nove kampanje koja svojim istinskim minimalizmom osvaja na prvu je „How to wear“. Na taj su način, kreativci koji stoje iza brenda Marić, htjeli prikazati kako je nakit iz njihove najnovije kolekcije nosiv u svakodnevnim prilikama i kroz svakodnevne obaveze, bile one poslovne ili privatne. Prsten, naušnice ili ogrlica, savršeno se uklapaju u lifestyle svake žene. Najviše žena koje će se pronaći u ovoj kolekciji su svakako one koje teže modernom minimalizmu, a on svakako ne prolazi nezapaženo.