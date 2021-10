Reese Witherspoon prošetala u modnom klasiku i stvorila pomutnju na gradskim ulicama

1/9

Poznata holivudska plavuša Reese Witherspoon ovih dana marljivo radi na svom novom filmskom projektu. Riječ je o Netflixovom filmu naslova 'Your Place or Mine' u kojemu glumi uz bok Ashtonu Kutcheru, a ovih dana krenuo je sa snimanjem na ulicama New Yorka. Na filmskom setu Reese je posebnu pažnju plijenila izdanjem u zavodljivom modelu male crne haljine u paru s vrtoglavo visokim salonkama