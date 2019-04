Pronašli smo 5 ključnih komada bez kojih nećete moći ovoga proljeća

Topliji dani su konačno stigli, a mi smo ih objeručke prihvatili! Sigurni smo kako su mnogi od vas jedva dočekali pospremiti kapute i uskočiti u nešto laganije materijale, a čizme zamijeniti proljetnom obućom. Kao i svake godine, na modnu scenu i ove sezone isplivalo je nekoliko ključnih komada koji su privukli pažnju modnih stručnjaka, ali i trendseterica koje religiozno prate trendove

Obišli smo trgovine u City Centeru one i ondje pronašli pet ključnih komada sezone koje bismo rado pospremili u svoj ormar ovoga proljeća, a zavirite li na profile vodećih fashionistica na Instagramu, primijetit ćete da gotovo svaka od njih već posjeduje ove trendi komade u koje vrijedi investirati novac.

Haljine nikad ne izlaze iz mode, no ovog proljeća uživaju posebnu popularnost. U modi su haljine brojnih uzoraka, boja i krojeva, no uvjerljivo najpoželjniji hit sezone su one laskave midi dužine koje pristaju svakoj figuri. Osim popularnog cvjetnog uzorka i točkica, ove sezone sve su traženije i haljine jarkih boja, na preklop, retro i s puf rukavima te slip haljine od satena, a svaki od spomenutih modela možete isfurati i za posao i za špicu, ovisno o tome kako ih uskladite.

Kako već nekoliko sezona modnom scenom dominiraju tenisice, naš prijedlog je da u ležernijim prilikama midi haljinu uskladite s omiljenim tenisicama, dok za večernji izlazak ili poslovni sastanak uskočite u udobne sandale ili cipele s popularnom block ili kitten petom. Važno je pritom znati prepoznati koja je haljina prigodna ili je prenamijeniti kako bi to postala. Primjerice, slip haljinu s tankim naramenicama nećete odjenuti za posao, ali ukoliko je obučete preko košulje ili obične majice kratkih rukava, vaš stajling će poprimiti potpuno novu dimenziju.

2. Traperice ravnog kroja