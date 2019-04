Proljeće s puno energije - najbolji zeleni rituali

Proljeće je za ljudski organizam najizazovnije godišnje doba, ali i idealna prilika da 'ozelenimo' svoj organizam i nekim dobrim ritualima doprinesemo svom zdravlju

Inspiraciju smo potražili u bio&bio trgovinama koje upravo slave 16. rođendan. Poznate su kao zeleni trendseter, koji nam uvijek donosi zdrave novosti s organskim certifikatom, za što su najviše zaslužni osviješteni vlasnici i ljudi koji ondje rade. Podijelili su s nama svoje zelene rituale.

Jadranka Boban Pejić – vlasnica trgovina

Dan počinjem s celerom listašem

Volim rano ustajati, 'odraditi' yogu i meditaciju a onda popiti smoothie s celerom listašom, avokadom itd. Daje mi dovoljno energije sve do ručka. Obvezno uz to popijem i 4 tablete Havajske spiruline. Jutarnji ritual njege kože izuzetno mi je važan, a to su za mene preparati Dr.Hauschka: tonik, serum i regenerativna krema -zaista daju blistavu transformaciju koži. Na poslu volim osvježiti organizam japanskom matchom - s vodom ili Bonsoy sojinim napitkom.

Moj omiljeni proljetni obrok je zelena salata s mladim lukom, rotkvicama, rikulom te malsinovim uljem i sokom limuna - naravno sve organsko. Nakon posla volim popiti osvježavajući napitak koji je kombinacija soka aloe vere, brusnice i jabuke. Potpuno me obnovi i osvježi.