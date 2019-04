Priključite se humanitarnoj akciji 'Voda za Afriku' u Ruandi

Mlada psihologinja Mia Roje organizira prikupljanje sredstava za učenički dom u Randi koja će trajati do 27. travnja ove godine

'Za tri cisterne koje su minimum za useljenje djevojaka u dom potrebno nam je 2500 eura. Planirano trajanje akcije je do 27. travnja 2019. godine. Od 18. travnja bit ću u Kivumuu i redovito vas obavještavati o napretku, kako izgradnje doma, tako i prikupljanja sredstava uz djecu i mlade koji se akciji jako vesele', poručila je Mia Roje koja je Ruandu posjetila prošle godine u studenome.

'Vjerujem da su mnogi od vas čuli za fra Vjeku Ćurića, franjevca i misionara koji je spasio više od sto tisuća života za vrijeme genocida u Ruandi i ostao duboko u srcima svojih župljana, iako je tragično ubijen prije više od 20 godina. Vjerujem da su mnogi od vas čuli za njegov san, a to je da narodu Ruande ponudi priliku za obrazovanje i rad, kako bi u budućim naraštajima stvarali svoj kruh, mir i sreću. Vjerujem da su mnogi od vas čuli za fra Ivicu Perića pod čijim se vodstvom ostvaruje san fra Vjeke, pa Kivumu danas ima vrtić, osnovnu školu te Tehničku i Strukovnu srednju školu, koje su u konkurenciji 389 srednjih ruandskih škola proglašene uzorom u cijeloj državi po kvaliteti obrazovanja, opremljenosti i uspješnosti učenika. Vjerujem da su mnogi od vas čuli i za sjajnu udrugu 'Srce za Afriku' koja je pomogla u tome da naši sugrađani čuju za ovu priču vrijednu divljenja te sustavno doprinose u osiguravanju uvjeta za obrazovanje djece i mladih. Vjerujem i da su mnogi od vas koji me poznaju čuli za ljubav i nadahnuće koje sam pred Božić donijela sa sobom iz srca Afrike u hladni Zagreb. Ono što vjerujem da mnogi od vas nisu čuli je potreba Centra fra Vjeko za cisternama vode koju će piti djevojke smještene u učeničkom domu. Kako je srednja škola Centra fra Vjeko postala poznata i prepoznata po svojoj kvaliteti, puno mladih iz okolnih sela i gradova nastoje u njoj steći obrazovanje. Odlučni u ostvarenju tog cilja svakodnevno putuju desecima kilometara do škole i do doma. Ono što je u europskim zemljama pravilo, a ne povlastica, su učenički domovi u kojima su mladi smješteni u takvim situacijama. Ono što je nama također pravilo, a ne iznimka, su domovi opskrbljeni vodom za piće i tuširanje', objasnila je Mia.

O akciji možete detaljnije saznati na Facebooku i na Instagramu.