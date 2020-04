Mlada poduzetnica Emily Weiss još u studentskim danima sanjala je o pokretanju vlastitog biznisa, što je naposljetku i ostvarila. Sve je počelo blogom namijenjenim beauty navikama žena, a potom je lijepa brineta odlučila otići korak dalje i upustiti se u osnivanje kozmetičke tvrtke. Rizik joj se, čini se, isplatio. Za kozmetikom njezina brenda Glossier luduju žene diljem svijeta, a tvrtka joj danas vrijedi više od milijarde dolara

Lijepa Amerikanka, rodom iz Connecticuta, tada vjerojatno nije mogla ni zamisliti da će danas biti vlasnica jednog od najuspješnijih beauty brendova. Ideja o osnivanju kozmetičkog brenda rodila se kao posljedica njezina bloga Into the Gloss, a koji je vodila paralelno s poslom u Vogueu. Bila je to njezina velika ljubav. Ondje je objavljivala intervjue s brojnim ženama, a u nedostatku vremena pisala bi u ranu zoru, prije odlaska na posao.

Blog je s vremenom postao sve posjećeniji. Godine 2012. bilježio je 200 tisuća posjetitelja mjesečno, a broj posjeta nastavio je rasti. Weiss je shvatila kako joj je Into the Gloss ulaznica u svijet slavnih i utjecajnih ljudi. Kroz druženja i intervjue sa slavnim osobama postepeno je gradila svoje ime te privlačila sve veći broj ljudi. Do svibnja 2016. blog je brojao posjećenost od 1,3 milijuna ljudi.

Stručnjaci objašnjavaju uspjeh brenda u tako kratkom periodu poslovnom strategijom zasnovanom na podršci koju brend dobiva od bloga Into the Gloss. Glossier je uspješan jer se služi blogom Into the Gloss i društvenim mrežama kako bi kreirao proizvode namijenjene svojoj publici. Into the Gloss zapravo je Glossierova fokusna grupa na temelju koje brend može saznati što sljedbenici bloga žele vidjeti na policama.

Iako Glossier svoju prodaju temelji na internetu, tvrtka posjeduje brojne trgovine u Los Angelesu, New Yorku, Chicagu, Miamiju, San Franciscu, Atlanti i Londonu, a prodavači su prepoznatljivi po svojim ružičastim kombinezonima. Glossierove trgovine postale su popularne i po svojim zabavnim ogledalima s natpisom 'You Look Good' (Izgledaš dobro), kojima potiču kupce da se slikaju i objave fotografiju na društvenim mrežama.