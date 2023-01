Potvrdila je svoj status modne ikone i pokazala suknju i jaknu nosive godinama, a njene čizme nikog ne ostavljaju ravnodušnim

1/11

Pariški tjedan mode u punom je jeku, a influencerica i trendseterica Olivia Palermo servira odlične stajlinge, jedan bolji od drugog, privlačeći pažnju komadima koje mnogi žele u ormaru, poput legendarnog modela visokih čizama.

U svom najnovijem modnom pohodu Olivia je sjedila u prvom redu na reviji Elie Saaba za proljeće 2023. Pridružila se svom suprugu Johannesu Hueblu i drugim slavnim osobama poput Sabrine Carpenter i glumca iz serije 'Emily u Parizu, 'Paula Formana.

Ovog puta jedna od najbolje odjevenih žena odlučila se gotovo potpuno kožni look. U prvom planu našla se dojmljiva jakna duljeg kroja i skraćenih rukava. Jakna s kopčanjem na zlatne gumbe isticala se i cvjetnim ukrasima. Ipod kaput-jakne dodala je crnu dolčevitu prekrivenu malim šarenim cvjetićima, a stajling upotpunila crnom kožnom midi suknjom A kroja. Kao točka na 'i' našle su se tu čizme do koljena također su bile izrađene od kože, a imale su oštar šiljati vrh te višu stiletto petu. Vrlo luksuzni i damski, obavijeno prigušenim seksipilom i dokaza za koža doista može biti pravi izbor za elegantni look, ako je u rukama modne majstorice poput Olivije.