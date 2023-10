Postavljanje granica: Kad vas roditelji vrijeđaju ili uspoređuju s drugima, ne dajte im na sebe

Nadam se da ćete imati savjet za mene jer na internetu samo pronalazim stvari poput 'budite dobri prema sebi' i slična 'rješenja', ali meni to jednostavno ništa ne znači. Kako da sada odjednom počnem voljeti sebe i svoje želje ako su me cijeli život roditelji učili da ne vrijedim ništa samim time što postojim, već moram zaslužiti da budem vrijedna življenja te da mi tu vrijednost samo drugi mogu podariti?

Ne mogu si pomoći. Koliko god se trudila, ne mogu prestati razmišljati o lajkovima i pozitivnim komentarima stranaca. Jedino što me uistinu usrećuje i daje mi udar dopamina je kad dobivam ideje za priče i dopustim si sanjati kako sam slavna i dobivam pohvale od ljudi lijevo i desno. Mada, moram napomenuti, da kada vidim jednu osobu da hvali moju knjigu na internetu, ponekad ne osjetim ništa, jer ne trebam jednu osobu da mi to kaže - to ne znači ništa - ja ih trebam 100, 200, 1000, sve više i više, ili barem više nego zadnji put.

Draga Tamara,

s povredama koje su vam nanijeli roditelji stvarno vam nije lako. Nije nimalo čudno što imate fantazije o uspjehu i slavi, to je vrsta lijeka za te povrede, a i gorivo da stremite u pravcu uspjeha. Čini mi se da ste za svojih 26 godina puno toga ostvarili, usprkos tome što rezultati nisu onakvi kakve ste očekivali. I to je dobra strana vaše priče... Niste ostali poraženi obezvređivanjem i omalovažavanjem roditelja, nego u vama postoji taj motor s pogonskim gorivom, vašim fantazijama, i taj motor vas pokreće da napišete još jednu priču i da još jednom povjerujete da ćete doći do divljenja i uspjeha o kojem sanjate. Da, to gorivo se troši.

Suočavanje s tvrdom realnošću vodi u razočaranja i u takvim trenucima postaje vam jasno da sjaj koji ste ugledali u kristalnoj kugli vaše fantazije nije istinit. Ali ni osjećaj bezvrijednosti, nevažnosti ili srama, koji vjerojatno osjećate nakon što dođe do tog razočaranja, nije istina o vama. Probajte to shvatiti kao dva pola jedne dimenzije. Balončići fantazije vam pomažu da svoje povrede osjetite malo-pomalo, oni vam doziraju bolnu istinu, jer osjetiti sve odjednom bilo bi previše. Predlažem vam da ovaj proces shvatite kao put. Znam da je povrijeđenom dijelu vas važan samo uspjeh, samo dokaz da vaši roditelji nisu bili u pravu kad su smatrali da 'niste ništa posebno' jer niste najbolji, jer ne sjajite najjače, pa se zbog toga ne mogu okititi vašim perjem i tako prikriti svoj manjak sjaja i zaliječiti svoje povrede. No shvatite li ovaj proces kao put, postoji u tom nizu razočaranja i nešto dobro.