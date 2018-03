Pokušaj Ive Šulentić da bude moderna, nažalost, nije uspio

Stajling koji je Iva Šulentić pokazala na dodjeli Porina nije naišao na odobravanje našeg uvijek strogog modnog kritičara Fashion Gurua te je zaključio da je totalno demode. No Iva je nekoliko dana kasnije novim outfitom ipak popravila dojam

Ivi ovakvi stajlinzi ne stoje - ona treba nositi trendovske, profinjenije kreacije koje isto tako mogu biti dobar izbor za scenu.

Čak bi i frizura mogla doći više do izražaja da je odjeća bila drugačija, no ovako je sve to izgledalo pomalo nedorečeno. A šteta je jer je uz ovu kreaciju nosila dobre cipele.