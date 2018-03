Drago mi je da je Mia dobila nagrade, ali mora ponešto naučiti i o odijevanju: Ne može nositi ovakve toalete

Na ovogodišnjoj dodjeli domaćih glazbenih nagrada Porin trijumfirala je mlada kantautorica Mia Dimšić osvojivši šest Porina od ukupno devet nominacija. Glazbeni talent ne može joj se osporiti, no na jednom polju još mora puno, puno raditi, a to je odijevanje. Satenska haljina s rukavima od čipke ne odgovara joj ni krojem ni materijalom, a najmanje dužinom, zaključio je Fashion Guru

Niti je to moderna haljina, niti joj odgovara krojem, a još manje materijalom. Saten i čipka su prevladavali kad drugih materijala nije bilo, a ona je spojila oboje i to - jako loše.

Da je barem skratila haljinu na odgovarajuću dužinu i da nema tih nesretnih rukava od čipke. Gornji dio trebao je biti bolje krojen, s tanjim dijelom preko ramena, no najgora je ta dužina. Da to lijepo pada možda bi i imalo nekog smisla, no ovako izgleda stvarno loše.