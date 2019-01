Počela su sezonska sniženja: Evo što se isplati ugrabiti ove zime

Možda ste primijetili da ovih dana u šoping centrima vlada veća gužva nego inače, a za to postoji itekako opravdan razlog - počela su sezonska sniženja! Ovo je prava prilika da si priuštite nešto što već dugo priželjkujete jer cijene vrtoglavo padaju i do 70 posto, a mi smo za vas izdvojili nekoliko bezvremenskih komada koje se isplati ugrabiti na sniženjima

Ukoliko još uvijek niste provirili u trgovine i obavili zimski šoping, imamo odlične vijesti za vas - iako su sezonska sniženja već počela, ulaskom u novu godinu Hrvatska je stala uz bok najboljim europskim šoping destinacijama i počela je totalna rasprodaja u svim trgovinama, što znači da možete očekivati pad cijena i do 70 posto. Zato ne oklijevajte, nego se ovoga siječnja zaputite u jedan od šoping centara i za cijenu jednog kupite do pet odjevnih predmeta. Ne znate što biste kupili? Pomoći ćemo vam... Prošetali smo se Arena Centrom i evo što smo pronašli.

Većina trgovina kao što su Heraldi for Men, Timberland, s.Oliver, Diadema, Carpisa, Yamamay, Replay, Shooster, Nine West, Orsay, Icon. i Desigual nude popuste do 50 posto, dok su pojedine trgovine, kao što je Cordis, dio asortimana snizile do čak 70 posto. Ukoliko ste u potrazi za novim parom gležnjača ili štikli, Mass i ShoeBeDo svoje su artikle snizili do 60 posto, a neke su trgovine snizile isključivo određene komade odjeće, kao što je primjerice C&A snizio cijene jakni za 30 posto, dok su XYZ, Armani Exchange i Sportina sve osim aktualne kolekcije snizili 40 posto.

Ponuda je uistinu šarolika, a izlozi mame sa svih strana, stoga nije teško potrošiti i više od planiranog. Ukoliko ne volite kupovati planski, već isključivo komade koji vam zapnu za oko u moru pristupačnih artikala, onda se pripremite za euforiju koju ćete doživjeti kada vas sa svih strana okruže izvješeni popusti, no ako planirate uštedjeti dio novca, a dio racionalno potrošiti na ono što vam je uistinu potrebno u ormaru, važno je prije odlaska u šoping pripremiti popis svega onoga što planirate kupiti te ga se nastojati pridržavati.

Naravno, postoje i neki bezvremenski odjevni komadi u koje se isplati uložiti novac jer će se tijekom godina isplatiti, a mi smo izdvojili nekoliko stajlinga sačinjenih od must have komada koje je uvijek dobro imati u ormaru i na koje možete bez grižnje savjesti potrošiti novac.

1. Outfit za svaki dan