Pobjednička haljina Sandre Perković provocira na sve strane: Od dekoltea je dublji samo prorez

Sandra Perković sinoć je itekako imala razloga za slavlje. Na tradicionalnom izboru Hrvatskog olimpijskog odbora koji je održan u srijedu navečer na Velikom danu hrvatskog sporta u Zagrebu proslavljena atletičarka proglašena je najboljom hrvatskom sportašicom godine, a za tu je prigodu lijepa Sandra zablistala punim sjajem

Naša najuspješnija sportašica Sandra Perković kao da je znala da će upravo ona osvojiti nagradu za sportašicu godine, no priznajemo, ova je odluka HOO-a bila očekivana, obzirom da je Sandra ove godine u Berlinu po peti puta obranila naslov europske prvakinje, a svih sedam najdužih hitaca sezone u svijetu su njeni. Od osvajanja Dijamantne lige spriječila ju je bolest, no to nije umanjilo njezin cjelokupni uspjeh.