Pet aktualnih trendova koje će zavoljeti svaka ljubiteljica modnog minimalizma

Prema riječima modne biblije Vogue, usprkos blještavim i privlačnim uzorcima primijećenima na novom izdanju pariškog Tjedna mode, sa sigurnošću se može reći kako minimalistički stil odijevanja ove sezone podjednako vlada modnom scenom

Odjevna kombinacija od traperica i džempera ne može biti jednostavnija, a ove sezone ističu se modeli pomaknutih silueta koji klasičan odjevni komad kao što je džemper dižu na novu razinu. Od vrećastih verzija s kratkim rukavima, drapiranih modela asimetričnog kroja do onih nalik ogrtačima, džemperi u aktualnoj sezoni su sve samo ne dosadni, a zadovoljit će potrebe i najvećih poklonica modnog pravila 'manje je više'.

Torbe s diskretnim detaljima

Predimenzionirane torbe nalik jastuku, poput hit modela The Pouch s potpisom talijanskog brenda Bottega Veneta, osvojile su srca brojnih zaljubljenica u modu od New Yorka do Pariza. Mekani modeli torbi od luksuzne kože s gotovo neprimjetnim detaljima, poput patentnog zatvarača, apsolutni su modni hit, o čemu dovoljno svjedoče ulični prizori s tjedana mode, a osim što ih krasi titula najpoželjnijih, idealno se uklapaju u minimalistički stil odijevanja.