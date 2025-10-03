FASHION GURU

Ovo na Mirni podsjeća na novokomponiranu narodnu nošnju, još samo da joj netko doda tamburicu

Fashion Guru
Fashion Guru

  • 03.10.2025 u 13:20

    • Mirna Medaković Stepinac
    Mirna Medaković Stepinac Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
    Bionic
    Reading

    Glumci iz sapunica nikad mi nisu bili pretjerano zanimljivi, pa ću i ovaj put neke elegantno preskočiti, ali ne i Mirnu Medaković

    Nju je ipak narod ubrao i zna tko je. Ipak, nisam siguran da je ta teatralna zavjesa bila najbolji izbor za javni nastup.

    vezane vijesti

    Spoj ružičaste i crvene s bijelom košuljom zvuči kao kombinacija s potencijalom, no krajnji rezultat na Mirni više podsjeća na novokomponiranu narodnu nošnju nego na modni wow efekt. Još samo da joj netko doda tamburicu i sve bi sjelo na svoje mjesto.

    Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović
    • Aleksandra Dojčinović
    • Ecija Ojdanić
    • Damir Tomljanović i Melkior Bašić
    • Mirando Mršić
    • Domagoj Nižić sa suprugom
      +25
    Proslava 25. godina Nove TV Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

    A zatim nezaobilazna Ecija – kakav bi event bio bez nje? Ovaj put bila je u volanima, jer očito vrijedi pravilo: što više, to bolje. Još dva sloja meringe i mogla bi poslužiti kao pokretna torta za svadbu.

    vezane vijesti

    Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u komentarima objavljenima na tportalu pripadaju autoru i ne predstavljaju nužno stavove uredništva tportala.

    preporučujemo

    svi blogovi