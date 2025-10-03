Ovo na Mirni podsjeća na novokomponiranu narodnu nošnju, još samo da joj netko doda tamburicu

Glumci iz sapunica nikad mi nisu bili pretjerano zanimljivi, pa ću i ovaj put neke elegantno preskočiti, ali ne i Mirnu Medaković

Nju je ipak narod ubrao i zna tko je. Ipak, nisam siguran da je ta teatralna zavjesa bila najbolji izbor za javni nastup.

Spoj ružičaste i crvene s bijelom košuljom zvuči kao kombinacija s potencijalom, no krajnji rezultat na Mirni više podsjeća na novokomponiranu narodnu nošnju nego na modni wow efekt. Još samo da joj netko doda tamburicu i sve bi sjelo na svoje mjesto.

