Ivana Banfić je prava vretenasta leopardica, samo još da ne počne rikati na bini

Nedavno održan slavljenički koncert Renate Končić Minee privukao je i brojne poznate u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, a našem Fashion Guruu za oko je zapela dance zvijezda 90-ih, Ivana Banfić
Ivana Banfić vraća se na scenu plesnim ritmovima, ali mene daleko više zanima kako je dospjela do ovakvog animal printa. Kao da su Mija Begović i Alka Vuica završile u blenderu.
Dobro, animal print nikad ne izlazi iz mode, nosili su ga i neandertalci, a evo, nosimo ga i mi, samo danas bar znamo razlikovati tigra od zebre. Jedne sezone je tigar, druge zebra, treće zmija, nezaobilazni leopard… i tako se vrtimo u krug kao da je riječ o zoo katalogu.
Haljina sama po sebi i nije loša, što je već čudo za mene, a sreća pa se suzdržala od nakita, jer još jedan detalj i imali bismo modnu verziju safarija u Lisinskom.
Moram priznati, linija joj se i dalje drži pa ova kreacija čak izgleda… dobro. Imamo tako pravu vretenastu leopardicu. Samo još da ne počne rikati na bini.