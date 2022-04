Ovnovima bi se mogla poboljšati financijska situacija, pred Rakovima je povoljno razdoblje, a Ribama je poslovni uspjeh nadohvat ruke

Ovnovi će dobiti priliku pokazati svoje poslovno umijeće ili znanje, a mogla bi im se poboljšati financijska situacija. Utjecaj Blizanaca u radnom okolišu postaje sve jači i čvršći. Rakove očekuje razdoblje bogato zabavom i izlascima. Česte rasprave s voljenim navest će Vage da se zapitaju što uopće rade zajedno. Škorpioni će se osjećati sigurno i zadovoljno u vezi. Strijelce će snažna radna etika poticati da u svemu budu što bolji. Pred Vodenjacima je pogodan tjedan za traženje bolje plaćenog radnog mjesta dok je za Ribe ovo vrijeme zaljubljivanja i novih ljubavi, a i poslovni uspjeh im je nadohvat ruke

Lavovi u dugim vezama neće biti pošteđeni nesuglasica. Trebat će im mnogo strpljenja i sposobnost prilagodbe kako bi prevladali raznolike izazove. Usamljeni neće olako ulaziti u nove veze. Iako njihova stručnost i sposobnost neće biti upitne, mnogo će toga ovisiti o drugima pa bi tu moglo doći do zastoja. Trebali bi se osloniti na svoju zavidnu sposobnost improvizacije.

Djevice u vezi ne bi smjele pridavati značenje manjim sumnjama. Nesigurnost će biti prolaznog karaktera pa se treba usredotočiti na ljepše stvari. Usamljeni su željni pažnje i nježnosti, no neće se lako otvarati pred drugima zbog straha da ne budu razočarani. Otvara im se prilika za razvoj na profesionalnom planu. Bolje će se povezati s ljudima koji im u tome mogu pomoći, a mnogi će shvatiti da im je ulaganje u sebe i svoje znanje najbolja karta za uspjeh.

Česte rasprave s voljenim navest će Vage da se zapitaju što uopće rade zajedno, no treba izbjegavati donošenje nepromišljenih odluka. Samce će privući simpatični kolega. Iako će doći do porasta obaveza, zadaci kojima će se baviti bit će im zanimljivi. Osjećat će potrebu da se dokažu pa im neće biti problem raditi prekovremeno ili se dodatno angažirati. Pogodno je vrijeme za traženje posla.

Škorpioni će se osjećati sigurno i zadovoljno u vezi. Bit će spremni na mnoge novitete i eksperimente, što će voljeni objeručke prihvatiti. Povremeno će dolaziti do razmirica, no ljutnja ih neće dugo držati. Rado će pomagati savjetom ili konkretnim djelom, no mogli bi se razočarati ako ih ljudi počnu uzimati zdravo za gotovo.

