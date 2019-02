Ovih pet pravila njege kože pomoći će vam da zablistate tijekom hladnih dana

Hladnoća, vjetar ili suh zrak u prostorima u kojima boravimo zimi nimalo ne pogoduju ljepoti kože koja u tom razdoblju zahtijeva prilagođenu i pojačanu njegu

Ne zaboravite na usne: Zimi je balzam za njegu usana vaš najbolji prijatelj, stoga nikako nemojte zaboraviti ni na sredstva za njegu jer vrlo brzo mogu ispucati. Kako biste spriječili isušivanje osjetljive i tanke kože usana, navečer nanesite piling na bazi šećera. Ukoliko idete na skijanje, svakako nabavite sredstva za njegu sa zaštitnim UV faktorom, kao i kreme za njegu lica. Lijepa glumica Charlize Theron otkrila je kako i zimi nanosi kreme s UV faktorom kako bi se zaštitila od štetnih sučevih zraka. 'Pravi sam fanatik kad su u pitanju kreme s UV faktorom pa ih nanosim i zimi. I to one s brojkom 50! Da, to je moj najdraži zimski ritual kad je u pitanju njega kože', rekla je Charlize, dok njezina kolegica Allison Bree zimi nikamo ne ide bez balzama za usne u boji i koristi ga umjesto ruža kako joj se usne ne bi isušivale.

Hidratacija: Mnogi zimi zaboravljaju piti dovoljno vode, no to je velika greška. Nemojte piti samo tople napitke tijekom dana, već redovito pijte vodu jer je hidratacija bitna i iznutra. Protiv dodatnog isušivanja mogu pomoći i ovlaživači zraka koji će povećati vlagu u vašem domu.