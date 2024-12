Ove dvije boje nekad su bile zabranjene skupa, ali slavna brineta ima rješenje

No na sve to možemo reći da su modna pravila tu da se krše, a to je u Londonu potvrdila i lijepa Alexa čiji je stil uvijek inspirativan i odvažan.

Zahvaljujući svom prepoznatljivom stilu, koji spaja vintage i trendi komade, ova Britanka je postala ikonom stila te je i danas veliko nadahnuće mladim dizajnerima i kreativcima.

Na dodjeli Fashion Awards, Chung je nosila krzneni kaput u raskošnoj čokoladno-smeđoj nijansi uz crnu haljinu s perlama do koljena. Ovaj cool look upotpunila je s dvije nijanse crvene boje - ružem za usne i predivnom torbicom Miu Miu i dakako slingback lakiranim cipelama također s potpisom Miu Miu.

Smeđa i crna u ovoj kombinaciji izgledaju tako cool da bismo ih ovih stopa i sami isprobali taj donedavno nepoželjan spoj boja.

Osim Alexe na ovom događanju bili su i Anna Wintour, Stella McCartney, Jourdan Dunn, Rita Ora i dr.