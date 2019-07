Ovaj put bez zamjerki: 'Bojana Gregorić Vejzović pravo je osvježenje, a haljina Anđele Ramljak bila je pun pogodak'

Izvedbom predstave 'Hamlet' u režiji Paola Magellija proteklog vikenda otvoren je dramski program jubilarnih 70. Dubrovačkih ljetnih igara. Kazališna izvedba kultnog djela Williama Shakespearea u Dubrovniku privukla je brojna poznata lica, uključujući glumice Bojanu Gregurić Vejzović, Ninu Violić i Anđelu Ramljak, koje su svojim izdanjima privukle posebnu pozornost Fashion Gurua

Anđela Ramljak definitivno je iskakala svojom kreacijom, pogotovo kada je pored nje Frano Mašković, kojeg kao da je more nanijelo, ali ok, shvaćam da se dobro namučio s predstavom pa mu nije bilo ni do čega kasnije, osim do malo lumpovanja.

Zato ima sreće da su pored njega dvije lijepe žene s crvenim detaljima. Nina Violić odlučila se za običnu crvenu haljinu i razbarušenu kosu, ali zato je Anđela s mreža-haljinom bila pun pogodak večeri.