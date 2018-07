Otvorena je nova proširena multibrend trgovina The Fashion Place

Ako se ovih dana spremate poletjeti na zasluženi godišnji odmor u zemlji ili inozemstvu, krenite u zračnu luku ranije i počastite sebe ili bližnje dobrim šopingom u bescarinskoj zoni

Ako se ovih dana spremate poletjeti na zasluženi godišnji odmor u zemlji ili inozemstvu, krenite u zračnu luku ranije i počastite sebe ili bližnje dobrim šopingom u bescarinskoj zoni. Naime, prošli su dani kada smo željno iščekivali povratni ili povezani let da bismo si priuštili dobar komad odjeće ili modnog dodatka luksuznijeg brenda po povoljnijoj cijeni. To nam je sada dostupno i u zagrebačkoj Zračnoj luci Franjo Tuđman, u kojoj je ovoga tjedna tvrtka SDA Croatia otvorila novu proširenu konceptualnu trgovinu The Fashion Place.

Na 180 kvadratnih metara atraktivno uređenoga prodajnog prostora može se naći široka ponuda odjeće, modnih dodataka i nakita omiljenih svjetskih brendova, a novost koju SDA Croatia ekskluzivno donosi na hrvatsko tržište jest francuski luksuzni brend Longchamp, čija se ponuda modnih dodataka prostire na 27 kvadratnih metara novootvorene trgovine.

Uz pariški Longchamp, koji će obradovati sve ljubitelje kožnih torbi i kvalitetnih kovčega, posjetitelje trgovine također očekuju drugi omiljeni i poznati brendovi kao što su nova kolekcija popularnih torbica Furla za žene te CK-ova muška kožna galanterija ili pak nakit Michael Kors i Swarovski. Atraktivnu ponudu sunčanih naočala čine brendovi Ray Ban, Prada, Gucci, Burberry, D&G, MK, Maui Jim i Guess, a satova Tag Heuer, Tisso, Daniel Wellington, Diesel, Guess i MK.

Uz mušku kolekciju odjeće Hugo Boss, u trgovini The Fashion Place sada je dostupna i odjeća hrvatskih dizajnera, odnosno brendova Hippy Garden i Lei Lou.