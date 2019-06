Osvojite slikovnicu More u izdanju Školske knjige

Upoznajte tajne mora - od pješčanih tropskih obala do ledenih polarnih voda, od riječnih ušća do dijelova Jadrana na kojima su se zbili najpoznatiji brodolomi

Zaronite u plave dubine i otkrijte čudesan i tajanstven svijet naših mora i oceana! Slijedite morske životinje na njihovim putovanjima dugim tisuće kilometara i doznajte kakve posljedice trpe zbog bacanja plastičnog otpada u more. Slikovnica More u izdanju Školske knjige vodi vas na putovanje kroz raznolika morska staništa nudeći obilje zanimljivih pojedinosti o biljkama i životinjama koje tamo žive. Pripremite se za očaravajuće putovanje morima i oceanima koji prekrivaju naš plavi planet, od pješčanih tropskih obala do ledenih polarnih voda, od riječnih ušća do dijelova Jadrana na kojima su se zbili najpoznatiji brodolomi.

Očaravajuću knjigu o morskom plavetnilu napisala je britanska zoologinja, poznata televizijska i radijska voditeljica Miranda Krestovnikoff, a ilustrirala nagrađivana ilustratorica i kaligrafkinja Jill Calder. Hrvatsko izdanje svjetske uspješnice More nudi niz zanimljivosti o Jadranskome moru, njegovim stanovnicima i najpoznatijim brodolomima. Tekst je za hrvatsko izdanje sadržajno prilagodila dr. sc. Maja Novosel s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvenici diljem svijeta ukazuju na posljedice pretjeranog onečišćenja mora. Stotine morskih vrsta ugrožene su plastikom. U knjizi su navedeni primjeri morskih kornjača koje često jedu plastične vrećice, misleći da je riječ o meduzama - njihovoj omiljenoj hrani, što može biti pogibeljno. Plastični predmeti velika su opasnost za mladunčad morskih ptica. Komadi plastike ozbiljno ugrožavaju i kitove, a pronalazimo ih čak i u ribama koje završavaju na našim tanjurima! Znanstvenici pretpostavljaju se da će do 2050. godine u oceanima biti više plastike nego ribe.

Mnoge su države shvatile taj problem i poduzele razne mjere kojima potiču ljude da plastiku zamijene ekološki prihvatljivim materijalima. Slikovnica More divnim pričama o biljnom i životinjskom vodenom svijetu budi u djece svijest o potrebi očuvanja okoliša i važnosti odgovornog ponašanja svakog pojedinca.

Prelistajte slikovnicu More: https://online.fliphtml5.com/kzpyj/htwr/

Prijevod: Vedran Pavlić

Dob: 8+

Cijena : 109,00 kn

Format: 305 x 237 mm

Opseg: 64 str.

Čitateljima tportala darujemo jednu slikovnicu More, a dobitnik će biti objavljen u petak, 14. lipnja.