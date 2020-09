Osvojite luksuzan boravak za dvoje u kasno ljeto u Dubrovačkim Vrtovima Sunca!

Dubrovački Vrtovi Sunca, nagrađivani resort s pet zvjezdica smješten na samoj obali Jadranskog mora, idealno je mjesto za odmor i otkrivanje impozantne povijesti, bogate kulture i gurmanske ponude jednog od najljepših gradova na svijetu - Dubrovnika!

Prekrasan mediteranski ambijent, udobne i luksuzno opremljene sobe, pogled na blistavo Jadransko more i Elafitske otoke te potpuno opremljeni Sportski centar prepoznatljive su odlike ovog modernog resorta koje ga čine mjestom na koje ćete se poželjeti vraćati.

Nagrada uključuje 2 noćenja za 2 osobe u luksuzno opremljenoj Club sobi s pogledom na more te korištenje ekskluzivne CLUB usluge koja uključuje gurmanski doručak, pristup ekskluzivnom Club Loungeu sa spektakularnim panoramskim pogledom na Jadransko more te otvorenim barom i tradicionalnom popodnevnom zakuskom uz bogat izbor čajeva, peciva i kolača. Besplatan parking je također uključen. Nagradu je moguće iskoristiti do 14. listopada 2020. godine.