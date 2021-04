Oni su najcool osiguravateljski tim u Hrvatskoj! Upoznali smo ih i provjerili kako su došli do ideje koja nam svima može olakšati život

Znate li što u suvremeno doba znači odrasti? Kupiti prvi stan i prvi automobil je jedan korak, no onaj drugi korak, osiguranje, dodatni servis, briga za održavanje, često se zanemaruje…

„Digitalna ekonomija trenutno je najpropulzivnija grana gospodarstva, a na toj poziciji će i ostati. Razlog zašto je LAQO toliko dobro primljen na tržištu od prvog dana jest to što smo apsolutno cijeli brend i proizvod temeljili na potrebama čovjeka današnjice“, odgovara Lana, a Kristijan dodaje: „Na temelju 'feedbacka' korisnika napravljeno je 150 poboljšanja. Znali smo da osiguranja moraju i mogu biti jednostavnija te da postoji velik neiskorišteni prostor za digitalnim inovacijama na tom tržištu. Tako je nastao LAQO. U deset mjeseci, od ideje na papiru do top digitalne inovacije koja danas predstavlja još jednu inovaciju.“

No, nikad ne znate što se može dogoditi! Kao pripadnica milenijal generacija koja još uvijek bježi od odgovornosti, shvatila sam ipak da je vrijeme za – osiguranje svog limenog ljubimca! Malo sam se borila s odabirima, no jedno ime je posebno upadalo u oči. Za LAQO i trenutno najpopularnijeg animiranog lika Pavla Pauqa sigurno ste već čuli. Osiguranje koje ugovorite online, u samo nekoliko koraka, bez dosadne papirologije. Iako digitalna generacija s oduševljenjem prigrli sve digitalizirane novotarije, osobno svoje povjerenje ne dajem oLAQO. Kako bi mi umanjili skepsu i uvjerili me da je ovakav tip osiguranja pravi odabir, na pitanja o najcool osiguranju na tržištu odgovorio mi je LAQO tim: menadžerica marketinških komunikacija Lana Suša, ekspert za digitalnu strategiju i razvoj Ivan Bimbi te Kristijan Borbaš, CRM configurator.

„Imamo dvije vrste natječaja: pojedinačne i grupne, kada imamo 10 vozača koji se natječu za najbolje rezultate“, kaže Kristijan i dodaje da se korisnici mogu veseliti poklon bonovima partnera i pametnim uređajima koji korisnicima olakšavaju svakodnevni život. Bit će i izleta, no ništa više nisu nam htjeli otkriti. Odmah prilikom registracije vozači dobiju značku, a ona se odnosi na broj vožnji, kvalitetu i sigurnost u vožnji te zaštitu okoliša! Nagradama i pohvalama su me svakako pridobili…

Pitali smo vas sve o LAQO osiguranju i programu LaqoPrevent. Vrijeme je da nam kažete nešto i o sebi kao LAQO timu. Koliko vam je bitno raditi u kompaniji koja osluškuje potrebe korisnika, a s druge strane spremna je saslušati ideje zaposlenika i provesti ih u djelo?

„Za mene je jako bitno raditi u kompaniji u kojoj su korisnici i zaposlenici na prvom mjestu. Na sadašnjem radnom mjestu kontinuirano učim nove stvari jer u digitalu se doslovno svaki dan nešto novo pojavi“, kaže Ivan.

„Meni je, kao djelatniku koji se bavi odnosom s korisnicima, upravo to osluškivanje korisničkih potreba jedna od najvažnijih stavki u poslu. Što se tiče ideja i provedbi, u Croatiji stvarno imamo prostora i razumijevanja nadređenih – zato i jesmo ostvarili uspjeh s brendom LAQO“, naglašava Kristijan, a Lana zaključuje: „Prednost brenda LAQO je to što je od majčinske tvrtke preuzeo specifično znanje industrije zahvaljujući podršci tamošnjih stručnjaka i spojio to sa suvremenim načinom rada.“

Koja su po vama zanimanja budućnosti i ima li mjesta za mlade genijalce u Hrvatskoj?

„S obzirom na to da je digitalna transformacija u Hrvatskoj pokucala na velika vrata, budućnost leži u digitalizaciji tradicionalnih sektora i pojednostavljivanju usluga. Hrvatsko tržište tek se otvara, a mnoga se IT i popratna zanimanja formiraju stvaranjem novih proizvoda. No unatoč velikom proboju IT sektora, neke stvari automatizacija nikad neće moći zamijeniti. Ona je tu da pomogne olakšati svakodnevnicu, a upravo će takva zanimanja, poput interpretacije korisničkih potreba i razvijanja proizvoda prema njima, i u budućnosti biti na cijeni“, svi odgovaraju uglas i dokazuju da i u osiguravajućim društvima mogu vladati novo stanje uma i super svježe ideje.