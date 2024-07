Omiljeni ljetni uzorak dominirao izdanjem Scarlett Johansson

S kolegom Channingom Tatumom, slavna Scarlett Johansson zvijezda je nadolazeće dramedije 'Fly Me to the Moon', s radnjom smještenom u prvoj polovici 1969. godine.

Film u režiji Grega Berlantija fokusiran je na američku svemirsku misiju Apollo 11 koja je dovela prve ljude na Mjesec, a svoju svečanu premijeru ovog tjedna imao je u New Yorku.