Okreni novu ploču i spremno dočekaj novu školsku godinu

»Budimo odgovorni« ili »novo normalno«, kako god to nazivali, možemo slobodno reći da nam to pruža neku pozitivnu energiju i optimizam. Priznali mi to ili ne svima nam je teško - bilo da smo školarac, student, roditelj ili učitelj. Ovo je jedan produženi period prilagodbe na okolnosti koje zaista nisu svakodnevne i potrebno je mijenjati životne navike.

Ljudima uvijek ostaje strah od onoga što nam je nepoznato, nepredvidljivo i teško opipljivo. Trenutno ne možemo sa sigurnošću reći kako će se nastava odvijati na jesen – ali velika je vjerojatnost za hibridnim načinom ili u potpunosti online nastavom. U proteklih nekoliko mjeseci način na koji učimo i kako učimo preokrenut je naglavačke. Mnogi učitelji su po prvi puta uključivali nove alate, metode i tehnologije u svoje edukacije, a učenici doživljavaju nove metode učenja, koje će imati važan, ali i trajan utjecaj. Digitalizacija nastave je značilo da odjednom svi postajemo stručnjaci za Zoom, Timsie, Google Drive, Google Clasroom, Classkick, WhatsApp, Viber, Yammer i mnoge druge programe i aplikacije – za koje do jučer možda nismo ni čuli, a follow, like, search, chat, gg, attach, upload i ostali izrazi odjednom su nam postali svakodnevnica. NOVE ULOGE ZA UČITELJE Baš kao što su se učenici morali prilagoditi novim metodama učenja uslijed porasta uporabe tehnologije, tako su se i učitelji morali prilagoditi prihvaćanju novih uloga i odgovornosti. Sada je njihova uloga više izražena u vođenju učenika kroz metode učenja i međusobnog pomaganja te sada preuzimaju ulogu istraživača kao i njihovi učenici. Glavni izazovi s kojima se susreću kod provođenja online nastave je sudjelovanje učenika te kao ih održati angažiranima, motiviranima i sigurnima u današnjem digitalnom svijetu. Novi formati učenja na daljinu zahtijevaju novo razmišljanje za stvaranje uvjerljivih, zanimljivih i interaktivnih sadržaja. Kako bi sve od navedenog osigurali učitelji se okreću novim alatima, tehnologijama te vrhunskoj IT opremi.

POVEZIVANJE UČENIKA S NOVIM METODAMA UČENJA I TEHNOLOGIJAMA U današnjim školama naglašena je rastuća uloga online učenja, a videokonferencije su postale ogroman dio toga. To je jedinstvena prilika za učenike i studente da vježbaju svoje komunikacijske vještine te im pružaju mogućnost suradnje na projektima s učiteljima i učenicima diljem Hrvatske, ali i svijeta. Škola je svakako više od domaćih zadataka i testova. Riječ je o povezanosti koja se događa u hodnicima i kantinama koje omogućuju socijalno-emocionalno učenje - kritičnom procesu razvijanja samosvijesti, samokontrole i međuljudskih vještina potrebnih za uspjeh u školi, poslu i izvan njega. Škole su također mjesto za poticanje kreativnosti. Nažalost, u današnjem okruženju ne možemo osobno doživjeti te trenutke. No pomoću vrhunske opreme kao što su multimedijalna računala, slušalice, zvučnici, kvalitetni monitori, grafički tableti i multifunkcijski uređaji te mnoge aplikacije i alati kao što je Flipgrid, učenici se mogu izraziti, oživljavajući vlastiti glas i kreativnost.

Zbog toga su mnogi učitelji imali mogućnost održavati online sastanke s učenicima koji nisu služili samo za učenje nego su im omogućili razgovore s prijateljima, pjevanje pjesama ili mogućnost čestitanja rođendana. SIGURNOST Jedno od iznimno važnih pitanja je sigurnost na Internetu za učenike i studente. Kako hakeri razvijaju mnoge načine kršenja podataka i stavljanja zlonamjernog koda u sustave i programe koji su iznimno važni za obrazovanje, IT stručnjaci pojačavaju svoju obranu kako bi se učenje moglo nastaviti bez prekida. Zbog toga je zaštita školskih uređaja, mreža te uređaja koje učenici koriste kod kuće iznimno važna. Kako bi se ove mogućnosti svele na minimum potrebno je da učitelji i učenici koriste software kojima će izbjeći ovakve scenarije i zaštiti se. ULOGA RODITELJA Roditelji su se našli u novoj ulozi i slobodno možemo reći da su postali dio učiteljskog tima, pomažući učenicima da lakše savladaju nove načine i sustave za održavanje online nastave. Roditelji sada pružaju dodatnu podršku učenicima koji prelaze na učenje na daljinu te uz sve moraju uskladiti svakodnevne obaveze i posao. Ovo je nešto što prije samo nekoliko mjeseci nitko od nas nije mogao predvidjeti i zamisliti. Gledajući unaprijed, uloga roditelja kao dijela obrazovnog tima postat će još izraženija. Pružajući roditeljima fleksibilniji pristup virtualnim učionicama svoje djece i morat će savladati i koristiti nove obrazovne pristupe i tehnologije kako bi pomogli svojem djetetu.