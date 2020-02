Obilježit će proljeće: Ova četiri komada nakita u narednim mjesecima nećete htjeti skidati sa sebe

Vrijeme minimalizma je daleko iza nas. Dobro, ne baš daleko, ali dovoljno daleko da zaboravimo na njega i okrenemo se maksimalizmu i svemu zabavnom što on sa sobom nosi, a to je prije svega statment nakit o kojem se posljednjih tjedana neprestano priča. Ovog proljeća u centru pažnje naći će se četiri modela nakita kojem se modne ovisnice posebno vesele

Lanac-ogrlice

Ove su ogrlice koje izgledom podsjećaju na lanac već neko vrijeme u središtu pozornosti, no ove će godine trend doživjeti svoj vrhunac, a to su dosad potvrdili i brojni modni stručnjaci koji nam predlažu da ih ovog proljeća nosimo slojevito u raznim dužinama ili kao jedinstvenu, podebljanu narukvicu. Ovaj smo nakit imali prilike vidjeti u kolekcijama brojnih dizajnerskih brendova kao što su Bottega Veneta, Brandon Maxwell i Zimmermann koji ovaj trend najavljuju kao apsolutni 'must have'.