Novo ruho zagrebačkog stana: Pogledajte kako je Lucija Lugomer uredila svoje obiteljsko gnijezdo

Nakon potresa koji je u krajem ožujka zadesio Zagreb, brojni su stanovnici prionuli na preuređenje svojih stanova. Jedna od takvih je naša najpoznatija plus size manekenka Lucija Lugomer, koja je sada pokazala kako izgleda novo ruho njezina stana

‘Kod nas se o hrani priča, eksperimentira se s njom, proučava, čita, kuha ali bome i papa. Dapače, imamo jedan par prijatelja s kojima dva puta mjesečno radimo jelo koje do sada još nismo nikada radili. Izmjenjujemo se i recenziramo, a centralnalne prostorije su i dalje kuhinja i blagovaona. E tu su ove barske stolice za kuhinjskim otokom koje smo uzeli u @emmezeta_hr shoppingu došle do punoga sjaja. Kombinacija bijelo sive za stolom i barskim stolicama su pun pogodak! Ali, moram priznati da naša najbitnija stolica tek dolazi. Ona najslađa – Leonova’, naglasila je Lugomer, a potom pokazala najslađi kutak u domu.

‘Leonov sobičak je bio moj najveći projekt tijekom korone. Sve sto sam zamišljala bili su svi ovi detalji, da, do onih najmanjih. Pogotovo nakon potresa, ova soba me izvukla od depresije koja je bila možda i logičan korak nakon postporođajnog baby bluesa. Što, mislile ste da nije i mene opalio? Pfff. Itekako. Nakon poroda, tjedan dana prije prve žrtve korone, u znoju, izgubljenosti, strahu, ma totalnom kaosu... plus saznanje od doktorice da dojenje nije opcija u odnosu Leona i mene...ova soba me u potpunosti psihički spasila. 70% sobička čini domaći dizajn, a realizacija je uspjela još ljepše nego što sam si zamišljala’.