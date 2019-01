Novci nisu problem: Pogledajte kakvu je raskošnu vilu čelni čovjek Twittera poklonio svojoj djevojci

1/16

Jedan od osnivača i čelni čovjek društvene mreže Twitter, Jack Dorsey, čije se bogatstvo procijenjuje na više milijardi dolara, očigledno nema problem potrošiti novac na osobu do koje mu je stalo, što je i potvrdio najnovijim 'znakom pažnje' za svoju djevojku, manekenku Raven Lyn Corneil. Iako su nagađanja o njihovoj vezi počela tek u rujnu 2018., slavni poduzetnik ne štedi ni dolara kako bi razveselio svoju djevojku. Dorsey je za slavnu manekenku posegnuo duboko u džep i iskeširao čak 27,6 milijuna kuna. Točnije rečeno, toliko je izdvojio za raskošnu vilu na Hollywood Hillsu koju je kupio kao poklon za manekenku, a luksuzna nekretnina veličine 346 kvadratnih metara ima na raspolaganju četiri spavaće sobe i četiri kupaonice te, naravno, prekrasno uređenu okućnicu s bazenom, što je u Los Angelesu 'must have'.