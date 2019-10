Nova kampanja poznatog brenda

Žene – inspiracija brojnih umjetnika kroz povijest, mjerilo za lijepo i elegantno, ali istovremeno one su i lavice, svemoguće, samosvjesne i u krajnjem slučaju – emancipirane. Zbog žena su se pokrenuli brojni ratovi, no zahvaljujući njima, i brojni su ratovi završeni. Žene mogu raditi sve što zamisle, one mogu biti i astronautkinje, i znanstvenice, biti nobelovke, ali i biti krhke umjetnice. Ženska mašta je jedina granica njihovim dosezima

Upravo iz tog razloga, u slavu ženama diljem svijeta, svjetski poznati brand nakita Borboleta pokrenuo je seriju predstavljanja žena koje imaju karijeru, ali istodobno i stil i eleganciju - Woman of Borboleta.

Women of Borboleta slavit će žensku ljepotu, ali istodobno slavit će i njenu snagu. Za prvu Women of Borboleta rubriku, angažirali smo poznatu hair stilisticu, kroz čiji su salon prošle brojne poznate dame, njeno ime je Teuta Mesaroš i vlasnica je hair salona u Tkalčićevoj ulici. Teuta nije samo hair stilistica, ona je ozbiljna poslovna žena, koja zapošljava 10ak ljudi. Istodobno, njen radni dan gotovo da nikad ne završava, jer kao što možemo vidjeti na njenom Instagram profilu, Teuta je majka sina Nikolasa i kćeri Nadie, predškolskog uzrasta. Teuta uz svakodnevne poslovne obaveze, uhvati vremena i za igru s djecom, ali istodobno biti uvijek savršeno odjevena i našminkana. Ono što je neobično, je da Teuta uvijek ima i savršenu frizuru, dakle u njenom slučaju ne stoji izreka da su kod postolara uvijek najgore cipele.

Baš poput ovog snimanja i svaka sljedeća priča nosit će pečat individualnosti. Teuta je sama vizualni autor svoje priča, koja je Borboletin nakit ukomponirala u vlastiti stil i lifestyle, i na taj način ispričala svoju viziju. Upravo je to poruka ovih priča, dati ženama mogućnost da se izraze na način kako žele i gdje žele. Tako je za svoje snimanje Teuta odabrala kultnu zagrebačku kavanu Kavkaz, jer njegova kulisa najbolje odgovara njenom životnom stilu – pariški chic stil. Teuta je jedna od onih žena čija nas priče inspirira, a mi smo joj dali platformu da se potpuni izrazi i da sve konce ove priče ona drži u svojim rukama. Ovaj nakit je Teutin izbor i odražava njen način promišljanja o estetici. Ovom rubrikom Borboleta slavi svaku ženu, njene izbore, njen stil, njen način razmišljanja i života, jer upravo ljepota življenja je u različitostima koje nas inspiriraju i nadahnjuju.