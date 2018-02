Nives Ivanišević u ovom stajlingu bi bez problema mogla sjesti u traktor

Lijepa voditeljica Nives Ivanišević pozirala je u studiju Narodnog radija, a njezinim se stajlingom pozabavio naš dežurni modni kritičar. Nives je lijepa i zgodna, ali ipak bi morala malo poraditi na outfitima, poručio joj je Fashion Guru

Ok, to se i može očekivati jer se bivša gospođa Ivanišević ipak odijeva bolje nego nova gospođa Ivanišević. No to se, opet, da očekivati jer se bavila modelingom i manekenstvom.

Nažalost, ne možemo reći da Nives zaokuplja pažnju nekim ludim stajlingom, ali kada je vidiš u badiću, onda joj je sve oprošteno. Jako je zgodna, ima super figuru, lijepu kosu… Samo da malo poradi na tim svojim outfitima.