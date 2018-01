Branka Krstulović najbolje je odjevena u moru pretencioznih toaleta

Glamurozni hrvatski crveni tepih lako je ovoga puta pokorila bivša misica, lijepa Metkovka Branka Krstulović te je još jednom dokazala da se itekako isplati pridržavati najpoznatijeg modnog pravila manje je više

Sasvim je uobičajeno to da se u Hrvatskoj napravi oskarovski crveni tepih. A još je normalnije da se svi obuku kao da idu na dodjelu Oscara, makar nema nijedne osobe koja je snimila film. Kako je sve naopako kod nas, tako je i to, no navikli smo.