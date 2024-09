Ne odvaja se od udobnog kombinezona: Princeza Charlene osvanula u efektnom dizajnu

Prošli vikend osvanula je u dva različita kombinezona - jednim u kontrastnim tonovima s potpisom Diane von Furstenberg, koji podosta podsjeća na posljednji model, i drugim u jarko crvenim tonovima u kojima nije mogla proći nezamijećeno.

Kombinezoni su posebno poželjni u prijelaznom periodu, koji nam slijedi u narednim tjednima, kada se vrlo izazovno obući u kombinaciju u kojoj ćete biti od jutra do mraka. No, s ovim svestranim komadom nećete imati problema - izvrsno pristaje uz svaku jaknu ili sako, ali i svaki tip obuće - od modernih tenisica za cool look, do udobnih balerinki ili slingback cipela za outfit koji je oličenje francuskog chica.