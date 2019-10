Nažalost, ova kreacija nikako ne laska Indirinoj figuri, no zato je kratka bob frizura stvarno dobar pomak

Uvijek dobro raspoložena Indira odlično izgleda s bob frizurom, no ovoga puta dojam je pokvarila nesretnim modnim odabirom

Dugo nisam komentirao moju dragu Indiru, a zadnji put pohvalio sam je kad je bila u crvenoj kombinaciji, ali sam je tada pokudio što se tiče frizure jer ju je stvarno predugo nosila.

Ona je ipak žena koje si može dozvoliti to da mijenja i boje i stilove. No ovoga puta situacija je obrnuta. Lijepo joj stoji crvena boja, koja je i ove godine izuzetno popularna, a vidjeli smo to i na nedavnoj dodjeli nagrada Emmy, na kojoj se puno uzvanica prošetalo u lijepim kreacijama baš u toj boji.