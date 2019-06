Napokon i kod nas: The Body Shop otvorio prvu trgovinu u Hrvatskoj

Omiljeni kozmetički brend žena i djevojaka diljem svijeta konačno je otvorio svoja vrata i u Hrvatskoj ― prva The Body Shop trgovina otvorena je u Arena Centru Zagreb i kupcima će nuditi prepoznatljive eco friendly proizvode originalnog britanskog brenda. Riječ je o brendu koji svoju filozofiju temelji na cruelty free politici ali i pioniru u brend aktivizmu

U svojoj prvoj trgovini The Body Shop će nuditi svoje čuvene proizvode kao što su maslac za tijelo Shea Body Butter, maska Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask, Hemp Hand Protector od konoplje za zaštitu ruku, kao i nove favorite poput jogurta za tijelo Body Yogurts. The Body Shop je prvi međunarodni kozmetički brend koji je pokrenuo pitanje zaštite životinja u svrhu testiranja kozmetičkih proizvoda ali i prvi koji je prikupio podršku potrošača za zabranu testiranja kozmetičkih proizvoda na životinjama u Europi.

Omiljeni kozmetički brend žena i djevojaka diljem svijeta konačno je otvorio svoja vrata i u Hrvatskoj! Prva The Body Shop trgovina otvorena je u Arena Centru Zagreb i kupcima će nuditi prepoznatljive eco friendly proizvode originalnog britanskog brenda. Radi se o brendu koji svoju filozofiju temelji na cruelty free politici ali i pioniru u brend aktivizmu čiji je franšizni partner u Hrvatskoj kompanija Jump in beauty, stoji u priopćenju.

'Dolazak The Body Shopa u Hrvatsku spaja dvije vrlo važne misije britanske Vlade i veleposlanstva: jačanje poslovnih veza Britanije i Hrvatske te promociju brige za okoliš i zdravog načina života'. The Body Shop je poznat kao začetnik upotrebe prirodnih sastojaka u visokokvalitetnim kozmetičkim proizvodima još od 1976. godine kada je osnovan od strane Anite Roddick. Njena misija bila je poboljšati poslovanje na način da svi dionici uključeni u poslovni proces pa i šira društvena zajednica osjete konkretnu pomoć i benefite. Plemenita filozofija koja se krije iza ovog brenda i danas je usmjerena prema stvaranju pozitivnih promjena za opće dobro, a taj etos je i danas pokretačka snaga brenda. S

Prošle godine, njihova 'Forever Against Animal Testing' kampanja prikupila je preko 8 milijuna potpisa tražeći zabranu testiranja kozmetičkih proizvoda na životinjama svuda i zauvijek kroz kovenciju UN- a. 'Veseli me što mogu poželjeti dobrodošlicu u Hrvatsku još jednom poznatom britanskom brendu', poručio je Andrew Dalgleish, britanski veleposlanik u Hrvatskoj.

Kompanija The Body Shop osnovana je 1976. godine u Brightonu u Engleskoj od strane Anite Roddick. The Body Shop teži održivom razvoju nudeći tržištu visoko kvalitetne i prirodne proizvode nastale na etičkim principima. Pionir je filozofije čije se poslovanje temelji na uvjerenju kako je moguće poslovati na način da se stvaraju i kreiraju promjene za opće dobro, a to je i danas glavni etos ove kompanije. Zajedno sa kompanijama Aesop i Natura, The Body Shop je dio Natura&Co, globalne multi-brend kozmetičke grupe posvećene stvaranju pozitivne ekonomije, društvenih promjena i promjena u životnoj sredini.