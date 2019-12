Najbolji poklon za zdraviji život

Još ne znaš što pokloniti ove godine za blagdane? E, pa mi imamo originalnu ideju za izvrstan poklon koji nije samo lijep već i koristan za zdravlje

Zaviri u web shop Aquaphora i potraži proizvod koji ti se najviše sviđa.

Danas bismo ti željeli predstaviti jedan unikalan inovacijski proizvod koji je ove godine razvijen u Aquaphoru, a to je mobilni sustav za pročišćavanje vode J.Shmidt 500. Što je u njemu posebno? Na prvi pogled izgleda skoro kao obični vrč za vodu… no on je mnogo više od toga.