Najbolje odjevena kraljica ne voli rasipati novac na odjeću: Iz ormara izvukla staru haljinu i sve oduševila

Kraljica Maxima poput svih članica kraljevskih obitelji ima pretrpan raspored. Od nje se očekuje da se gotovo svakodnevno pojavljuje na službenim događanjima, a svaki njen pokret praćen je budnim okom javnosti, no to ne znači da za svako javno pojavljivanje mora nositi novu odjeću. Lijepa nizozemska kraljica zna da je to suludo, pa često svoje stajlinge vješto reciklira

Kraljica Maxima od Nizozemske prisustvovala je konferenciji 'Get out of your debt' u Utrechtu, gdje su je sa svih strana dočekali novinari i fotografi. 48-godišnja kraljica, koja se u veljači 2002. udala za prijestolonasljednika Willema-Alexandera te postala kraljica godinu dana kasnije nakon što je kraljica Beatrix abdicirala, ovog je puta stigla bez supruga, zablistavši u već viđenoj haljini koju je nemoguće zaboraviti.

Maxima je za konferenciju odjenula efektnu monkromatsku haljinu s geometrijskim printom, a riječ je o haljinu s potpisom belgijskog brenda Natan Couture. Haljina je sama za sebe poprilično upadljiva, pa se lijepa kraljica držala decentnih modnih dodataka. Cjelokupan stajling upotpunila je tek crnim kožnim štiklama i tankim crnim remenom u struku.

Lijepa Nizozemka argentinskih korijena istu je haljinu nosila u nekoliko navrata, a posljednji put prije nešto više od dvije godine, na godišnjem kongresu Europske akademije za neurologiju, kada se poskliznula i napravila modni kiks. Za razliku od prošlog puta kada je odabrala detalje od kojih bole oči, ovog puta kraljica je odirala na sigurnu kartu.

Maxima je poznata po tome što svoju odjeću, pa čak i cijele stajlinge, nerijetko reciklira. Iako si može priuštiti razvikane brendove i brdo odjeće, Maxima je svjesna toga kako mora racionalno raspolagati novcem građana, stoga odabire odjeću s potpisom skandinavskih brendova koju nastoji nositi što češće.