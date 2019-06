Na tramvajskim tračnicama najveći ilički buvljak i second hand modna revija

Projekt Ilica Q'Art otvara veliku, trodnevnu pozornicu na otvorenom: koncerti, gastro druženja i modni happenninzi

Neke od najbolje odjevenih poznatih osoba u nas, ali i u svijetu, kao najdraže komade iz svojih ormara ističu second hand ulove. Na najveći buvljak na iličkim tračnicama pozvani su svi građani, a od Medulićeve do Primorske će se privremeno zatvoriti promet ( 9-15 h). Dođite, razmijenite svoje 'blago' za nešto što želite, a modnu inspiraciju potražite u MODQ'ART - second hand modnoj reviji koja će se održati oko 11 sati. Na njoj će uloge modela preuzeti brojne poznate osobe poput Tihane Harapin Zelepugin, Etne Maar, Aljoše Šerića, Larise Lipovac, Manuele Svorcan, Aleksandra Battiste Ilića, Hrvoja Klobučara te Josipa Tešije i pokazati kako funkcionira recycling i upcycling u njihovoj garderobi. Većinu odjevnih kombinacija odabrala je legenda Tekstilno tehnološkog fakulteta, Jadranka Bačić, kojoj je časopis Elle prošle godine dodijelio i nagradu za životno djelo na području mode.

Na nedjeljni šušur i druženje sa susjedima, uz finu kavu, izlaze i vlasnici brojnih trgovina. Barista Nik Orosi zasvirat će s bendom, a frizeri će osmišljavati frizure, dok će se slastičarna pobrinuti za slatke trenutke na našoj špici. Izdavačke kuće Znanje, Mozaik knjiga, Fraktura, Stilus knjiga, Algoritam, blog Čitaj knjigu i gospodin Branko Matijašević osigurali su za buvljak brojne primjerke knjiga. Razmjena i prodaja knjiga, umjetnina, second hand odjeće i accessoriesa, ali i modnih detalja i dizajnerskih komada Barbare Jugovac i Emartdesign by Mirka učinit će Ilicu najpoželjnijom shopping destinacijom, a sjajni glazbeni izvođači osigurat će sjajnu atmosferu u dnevnim i večernjim satima. Maja Rivić trio svojim će jazz opusom ukrasiti otvorenje događanja u petak na Britancu, dok će DJ-i Bocca Sofistifunk i Ynez biti zaduženi za dnevnu dozu glazbe u subotu i nedjelju. Na pozornici parka ALU u subotu će večernji koncert održati Pavle Miljenović Quartet, a u nedjelju će program ovogodišnjeg projekta nastupom zatvoriti Valerija Nikolovska Quartet.

Projekt Ilica Q'ART od srca zahvaljuje na podršci sponzorima događanja, bez kojih bi realizacija bila nemoguća: Callegari talijanskoj školi mode i dizajna, Obala grupi, Studiju Marcela, bio&bio trgovinama ekoproizvoda, Zdravom pinklecu te kafiću i restoranu Bonk. Puno hvala i medijskim partnerima, časopisu Ljepota i zdravlje i portalu she.hr Svi detalji o programu mogu se naći na https://www.facebook.com/projektilica/