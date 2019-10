MK Group i Kempinski vas pozivaju na tradicionalnu regatu „Go to Barcolana“ u Portorož

Ovogodišnja 51. svjetski poznata regata Barcolana i slovenski rally Go to Barcolana iz Slovenije od strane Kempinski i MK Group predstavljena je u hotelu Kempinski Palace u Portorožu. Hotel Kempinski Portorož i MK Group i ove godine glavni su sponzori rally susreta, a njezin ambasador jedan je od najuspješnijih slovenskih jedriličara Vasilij Žbogar. Predsjednik SVBG kluba Mitja Gialuz prisustvovao je događaju u ime organizatora

Kai Behrens, generalni direktor Kempinski Palace Portorož, izjavio je da je projekt Kempinski i MK Group Go to Barcolana iz Slovenije jedan od onih koji zaslužuju maksimalnu podršku jer doprinose ne samo promociji slovenskog jedrenja i sporta, već i razvoju turizma: slovenski turizam i Portorož kao jedinstvena turistička destinacija.

„Izuzetno smo ponosni na činjenicu da je MK Group drugu godinu zaredom dovela regatu Go to Barcolana od strane Kempinskog i MK Group u Portorož. Ovo je ponovno potvrdilo da MK Grupa na čelu sa Miodragom Kostićem kao važnu strategiju ima sveukupni razvoj destinacije i turizma u regiji. Kempinski i MK Group i regata Barcolana iz Slovenije bez sumnje su jedan od najprepoznatljivijih događaja u svijetu jedrenja. Zbog toga smo ponosni što možemo doprinijeti ovoj priči koju ljubitelji jedrenja stvaraju već 51 godinu“, naglasio je Behrens.

Također ove godine, jedan od najuspješnijih slovenskih jedriličara, Vasilij Žbogar, postao je ambasador Go to Barcolana od strane Kempinskog i MK Group. „Kao što znate, jedrenje ima važno mjesto u mom životu. Kao i prošle godine, sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv hotela Kempinski.“

Prema Behrensu, razlozi za podršku projektu slijede uputstva matične kompanije MK Group i predsjednika Miodraga Kostića. „S našim vlasnicima, MK Group, djelimo uvjerenje da su naš razvoj i budućnost usko povezani sa razvojem okruženja u kojem poslujemo. Stoga težimo sinergiji i projektima koji donose šire pozitivne efekte. Kempinski i MK Group projekt Go to Barcolana iz Slovenije nesumnjivo je jedan od njih, “Behrens ističe važnost rada sa lokalnim okruženjem

Portorož i MK Group surađuju i promoviraju regatu Kempinski i MK Group "Go to Barcolana iz Slovenije", naglasio je Žbogar i dodao da je podrška koju pokazuje Kempinski Palace Portorož i MK Group od velikog značaja za daljnji razvoj slovenskog sporta i jederenja. "Svi ljubitelji jedrenja pozvani su u subotu u Portorož na start regate" Go to Barcolana " iz Slovenije od strane Kempinski i MK Group i naravno, na 51. Barcolanu u nedjelju", zaključio je Žbogar.