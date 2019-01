Mirjana Mikulec ima novu knjigu: 'Svaki dom mora odražavati svoga vlasnika'

Osim što je besprijekorno uredila brojne domove i poslovne prostore te ima vlastitu emisiju o uređenju prostora, jedna od najpoznatijih i sve traženijih hrvatskih dizajnerica Mirjana Mikulec objavila je svoju novu, dvanaestu knjigu pod nazivom 'Privremeni dom'. Mirjana Mikulec za tportal je među ostalim otkrila koji dio stana je najzahtjevniji za uređenje, na što najprije obratit pažnju kad je netko odluči angažirati za renoviranje svog stana te ima li svoj neki beauty trik

Nakon 11 uradaka posvećenih raznim prostorijama doma i malim stanovima, jedna od najpoznatijih dizajnerica interijera u Hrvatskoj, voditeljica i producentica emisije 'InDesign s Mirjanom Mikulec' predstavila je ovih dana novu knjigu 'Privremeni dom'. U njoj Mirjana Mikulec pruža savjete za uređenje podstanarskih stanova, apartmana i kuća na moru za iznajmljivanje kako bi ih se moglo učiniti ugodnijim mjestom za boravak i odmor. U Hrvatskoj se nitko, do kad to vi niste napravili i pokrenuli, nije bavio pisanjem knjiga o uređenju interijera. Sada ih je iza vas popriličan broj. Jeste li zadovoljni kako ljudi reagiraju na njih? Pisanje knjiga za mene je novi izazov i divan način kako mogu svoju ljubav prema interijerima pretočiti u neki novi medij. Nije mi to, kada sam se profesionalno počela baviti uređenjem interijera bila namjera, ali danas mi se to čini kao logičan slijed. Prva knjiga, 'Ulazak u svijet interijera' bila je rezultat tekstova koje sam pisala u tiskanim medijima i na internetskim portalima. Uspjeh te prve knjige, prije svega mislim baš na reakcije čitatelja pa onda i broj prodanih primjeraka, ohrabrio me za pisanje druge i tako sve do ove posljednje, 12. po redu.

Nova knjiga je vani. Koliko dugo je nastajala? Ideja za temu je došla vrlo brzo, kao da se sama nametnula. Jer, unatrag 10-ak godina priča sa stanovima za najam kao i apartmanima i kućama za odmor se drastično promijenila. Sve više se traže stanovi za jednokratni najam te maksimalno funkcionalni i lijepo uređeni prostori. Nakon ideje došlo je razdoblje pisanja koje je trajalo nekoliko mjeseci, budući da sam ju pisala u slobodnom vremenu, kada bi obaveze oko snimanja emisije, uređivanja interijera i sajma interijera to dopuštale. No, to je kod knjiga o interijerima samo pola posla, jer onda dolazi biranje fotografija koje je iznimno bitno. Kako određujete temu o čemu ćete pisati? Radite li sve sami ili vam netko pomaže u njihovom nastajanju? Nastojim da tema koju smislim uvijek bude aktualna i zanimljiva. Tema o privremenim domovima svakako zadovoljava i jedan i drugi kriterij i doista može biti od velike pomoći svima onima koji kreću u opremanje takvih prostora, ali i svima drugima. Volim uvijek sa svojim suradnicima razgovarati o temi koja mi se čini najboljom i staviti onda na papir sve ideje. To je uvijek plodno jer kada radite sami, postoji mogućnost da nešto izostavite, a bitno je da se obradi u temi.

Koje knjige preporučate, osim svojih, kada je o interijerima i uređenju doma riječ? Volim ono što radi britanska dizajnerica Kelly Hoppen, a s jednakom strašću proučavam njezine knjige Achieve Home of your Dreams i A Celebration of the Design. Korisne su, praktične i nadahnjujuće te bi ih preporučila svima koji vole interijere. Iz istih razloga obožavam dizajnericu Abigail Ahern i njezine knjige Decorating With Style i Colours. Nakon njih posebno mjesto u mojoj maloj dizajnerskoj biblioteci zauzima Louis Benech, pejzažni arhitekt i njegova knjiga Twelfe French Gardens te retrospektiva moga omiljenog arhitekta Franka Gehryja. Nema što ne radite, svestrani ste. Možete li izdvojiti do sada najdraži projekt na kojem ste radili? Uvijek mi je teško odgovoriti na to pitanje, naročito kako vrijeme odmiče. Jer, shvaćam da se moj izbor mijenja kako nastaju novi projekti – najnoviji mi je obično i najdraži. Trenutno je to naš novi showroom koji je nastao u starom građanskom stanu u Zagrebu i kombinacija je klasike i modernog dizajna.

Televizijska emisija, knjige, vlastita tvrtka za dizajn, obitelj... Kada uspijete odvojiti vrijeme samo za sebe i kako to onda izgleda? Ponekad je s obzirom na broj obaveza doista teško izboriti se za vrijeme u kojem ću biti posvećena samo sebi i svojim guštima. Obično se nađem s prijateljicama na kavi, večeri ili odem na neki kozmetički tretman. Ispunjavaju me odlasci u kino i kazalište. Sretna sam kada uspijem nešto od toga priuštiti si na tjednoj bazi. Kako zapravo izgleda vaš tipičan dan? Prilično užurbano, a ponekad i kaotično. No kada imate posao kao ja, jednostavno ne možete očekivati da će sve proteći u miru i onako kako ste planirali. Kao ni da će sve završiti u četiri sata popodne. Sve počinje prije sedam sati ujutro, a ponekad zna završiti iza ponoći. Kada nema snimanja i organiziranja festivala dizajna, onda je sve mirnije jer sam uglavnom posvećena dizajnu interijera. Što savjetujete kada netko poželi promjenu u svome domu, a nema mogućnosti za kompletno preuređenje, na koji način se može osvježiti neka prostorija? Najjednostavnije promjene, ali vrlo efektne su svakako, pored nove boje ili tapeta na zidovima, i one koje se odnose na nove detalje - mini police na zidovima, slike, fotografije, zavjese ili ukrasne jastuke i dekice na trosjedu. Sve to ne iziskuje puno vremena niti spada u veliku investiciju, a promjena je itekako primjetna.

Koji dio stana je najzahtjevniji za uređenje? Iz moga iskustva, to su prije svega prostorije male površine u koje doista nije lako smjestiti sve potrebne sadržaje. No, veliki je to izazov za svakog dizajnera. Kada se netko odluči da vas angažira za renoviranje svog stana, na što najprije obratite pažnju? Vodim se prije svega potrebama i željama vlasnika, bitno je kroz razgovor stvoriti sliku o njegovu načinu života i shvatiti što je za njega idealan dom. To je iznimno bitno jer određuje cijelu priču i pomaže da dobijem inspiraciju s kojom krećem dalje u izradu idejnog projekta. Svaki dom mora odražavati svoga vlasnika. Pored posla i obiteljskih obaveza uvijek izgledate besprijekorno, imate li neki beauty trik? Nemam nekih posebnih rituala niti trikova za bolji izgled. Teško je prikriti kronični umor, stres ili nezdrav način života. Stoga nastojim da ne dođe do takvih situacija – prije svega vježbanjem dva do tri puta tjedno, zdravim, kuhanim obrocima i svakodnevnom njegom lica i tijela. Ono što nikada ne preskačem jest temeljito čišćenje lica prije odlaska na spavanje.