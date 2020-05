Pjevačica i dizajnerica Rihanna u potrazi je za ljetnom rezidencijom, a za oko joj je zapela luksuzna minimalistička ljepotica na prestižnoj adresi, američkom Hamptonsu, omiljenom ljetovalištu imućnih Njujorčana

Pop zvijezda spremna je navodno iskrcati 18.5 milijuna dolara za luksuzno zdanje u Hamptonsu, koje se može pohvaliti nenadmašnim pogledom na Atlantski ocean. No prije no što svoj nekretninski portfolio obogati novom vilom, Rihanna će ovu minimalističku ljepoticu iznajmiti tijekom ljetne sezone za paprenu cijenu od 800.000 dolara. Za ovu uspješnu pjevačicu, dizajnericu i beauty mogulicu to je zapravo sitnica jer se njezino bogatstvo procjenjuje na preko 600 milijuna dolara.