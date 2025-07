Mila Horvat u savršenoj bijeloj kreaciji: Progovorila je i o modnoj zgodi vezanoj uz nju

Nekadašnja HRT-ovka oduševljava svojim besprijekornim modnim odabirima , kojima uvijek uspijeva spojiti klasičnu eleganciju i suvremen stil , baš kao što je to učinila i na ovom važnom državnom događaju. Mila je izrazila zadovoljstvo i čast zbog angažmana na mimohodu, ističući da je cijela organizacija bila na visokom nivou, a kaže da ni tremu nije imala budući je 'nakon 22 godine rada teško išta može iznenaditi'.

Za tu svečanu prigodu zabljesnula je u bijeloj haljini brenda 'Self-portrait'. 'Haljina je naručena u posljedni tren za ovu prigodu i stigla mi je na vrijeme. Ja taj estetski dio uvijek ostavim za kraj pa zaboravim na to. Više se fokusiram na ovaj glavni dio poput generalne probe. Onda me netko podsjeti na to što ću nositi. Srećom da je stigla na vrijeme', otkrila je za 24sata.