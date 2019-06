Lijepu pjevačicu dugo nismo vidjeli u ovakvom stajlingu: Loš odabir haljine nadmašile još gore cipele

Selena Gomez bila je u centru pažnje na sinoćnjoj premijeri filma 'The Dead Don't Die' u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku. U trenutku kad se slavna brineta pojavila na crvenom tepihu, svi pogledi bili su uprti samo u nju, no razlog tome ovaj put nije senzacionalan stajling, već njen zvjezdani status, obzirom da pjevačicu i glumicu već dugo nismo vidjeli u lošijem modnom izdanju

Pop zvijezda i glumica Selena Gomez izazvala je veliku pažnju na njujorškoj premijeri novog horor filma 'The Dead Don't Die' o zombijima redatelja Jima Jarmuscha u kojem slavna ljepotica utjelovljuje lik po imenu Zoe.

Radnja filma smještena je u malenom gradiću Centerville, a mještani su osuđeni na borbu protiv zombija koji neumorno ustaju iz grobova. Film je premijerno prikazan na prestižnom filmskom festivalu u Cannesu, a za nekoliko dana stiže u svjetske kino dvorane.

Lijepa pjevačica i glumica se na crvenom tepihu pojavila u neočekivanom stajlingu koji je mnoge neugodno iznenadio. Iako je poznata po senzacionalnim odjevnim kombinacijama koje odabire za crveni tepih, Selena je ovog puta potpuno promašila odabirom haljine s potpisom modne kuće Celine.

26-godišnja ljepotica odjenula je malu crnu haljinu šireg kroja koji nije laskao njezinoj figuri, a još veći problem predstavljaju pompozni rukavi od perja koji nalikuju navijačkim pomponima te škakljivi dekolte-izrez na haljini zbog kojeg su ljepotičine bujne obline kipjele na sve strane.