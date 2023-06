Lijepa glumica pokazala previše u haljini koja malo toga ostavlja mašti

E. K. 19.06.2023 u 14:57

Glumica Gabrielle Union (50) pojavila se u nevjerojatno hrabrom izdanju na premijeri novog Netflixovog filma 'The Perfect Find' na American Black Film Festivalu u Miamiju, u zavodljivoj kreaciji koja je bila potpuno prozirna od struka prema dolje. Monokromatska haljina Burc Akyol sastojala se od crnog bodija s lažnim ovratnikom sa strukturiranim ramenima, visokim izrezom sa strane i bijelom mrežastom tkaninom presvučenom preko dugih rukava, kao i super prozirne suknje koja je isticala njezine bokove i duge noge. No kad se okrenula, lijepa supruga košarkaške legende Dwyanea Wadea iznenadila je mnoge budući da je bodi imao tange, otkrivši tako puno više nego je itko očekivao. Crne sandale s remenčićima, srebrni nakit, upačatljiv make up i elegantan konjski rep upotpunili su ovaj look zgodne glumice.