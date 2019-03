Legendarna Christie Brinkley pokazala kako se sa 65 nose vječni komadi

Slavna američka manekenka Christie Brinkley u 65. godini života, kao u danima najveće slave, redovito privlači pažnju javnosti svojim mladolikim izgledom i odjevnim kombinacijama

Povodom promocije mjuzikla 'Chicago' u kojem ulogu neponovljive Roxie Hart zaigrati na Broadwayu, slavna Christie Brinkley zaputila se do studija emisije The Today Show na ulicama New Yorka serviravši novo elegantno izdanje.

Mladoliki izgled i vitku figuru ova legendarna manekenka često ističe odvažnim kombinacijama, a ovoga puta odlučila je igrati na kartu modne klasike zablistavši u maloj crnoj haljini upotpunjenoj bež balonerom.