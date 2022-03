Lavovi će biti skloni ishitrenom ponašanju, Škorpioni će se s partnerom sukobljavati oko novca dok će se Strijelci sami izboriti za napredak ili bolju zaradu

Rakovi će čeznuti za mirom i samoćom, a mogli bi zapasti u krizu zbog niske motivacije. Lavovi u vezi bit će skloni ishitrenom ponašanju. Vage mogu očekivati nekoliko ljubavnih ponuda, a pogodan je i trenutak da se izbore za povoljnije uvjete rada. Škorpione će mučiti neskladni odnosi s partnerom i ukućanima, pa će se najviše sukobljavati oko novca i svakodnevnih tema. Strijelcima neće nedostajati samopouzdanja i prodornosti i sami će se izboriti za napredak ili bolju zaradu

Planetarne vibracije utjecat će na porast osjećajnog nezadovoljstva Bikova . Često će se povlačiti u osamu i izbjegavati komunikaciju s partnerom, što će produbiti jaz koji se stvorio između njih. Samci će odbiti privlačnog udvarača zbog straha da im nije posve iskren. Neće podnositi da im netko naređuje i upliće se u posao, no nepoštivanje autoriteta stavit će ih u nezgodan položaj. To će ih potaknuti da više razmišljaju o svojoj poslovnoj situaciji i uvođenju promjena.

Rakovi će čeznuti za mirom i samoćom. Izbjegavat će veća okupljanja i najradije provoditi vrijeme zabavljeni hobijem. Partner i bližnji zamjerit će im to što ih guraju od sebe, no neće biti spremni razgovarati o tome. Vjerovat će da je lakše gurati probleme pod tepih i pretvarati se da je sve u redu. Morat će češće pristajati na ustupke kako bi napredovali. Mogli bi zapasti u krizu zbog niske motivacije, a uspjeh im neće biti poklonjen, pa se trebaju izboriti za svoje mjesto pod suncem.

Lavovi u vezi bit će skloni ishitrenom ponašanju. Povremeno će ih uloviti ljubomora ili strah da je ljubav nestala, no u tim trenucima trebaju zadržati samokontrolu. Vidjet će da se svaki problem može riješiti iskrenim razgovorom. Na profesionalnom polju očekuju ih izazovi i prepreke, no uspješno će ih prevladati ako se potrude i ozbiljno prihvate posla. Rezultati će biti proporcionalni uloženom trudu pa ne bi smjeli zabušavati.

Djevice u vezi više će zadovoljstva pronalaziti u svojim hobijima i boravku u samoći, nego u druženju s voljenom osobom. Na površinu bi mogli isplivati stari strahovi i problemi koje nisu riješili, a kojima bi se sada trebali posvetiti. Strah od nesigurne budućnosti potiče ih na planiranje koraka kojima će se na neki način pokušati osigurati. Na radnom mjestu teško će izbjeći stres, no prilagodit će se okolnostima.

Vage mogu očekivati nekoliko ljubavnih ponuda. Godit će im komplimenti i pažnja, no zasad neće biti spremni na potpuno prepuštanje. Držat će drugu stranu na laganoj distanci kako bi se uvjerili da ima ozbiljne namjere. Parovi neće biti pošteđeni trzavica, no neće se moći dugo ljutiti jedno na drugo. Pogodan je trenutak da se izbore za povoljnije uvjete rada. Moraju se odvažnije boriti za svoja prava, čak i ako to znači vođenje neugodnog razgovora sa šefom.

