Slavna reality zvijezda i supruga repera i dizajnera Kanyea Westa, Kim Kardashian West, ponovno je svoje obožavatelje bacila u trans, objavivši na Instagramu fotografije u kojima pozira u donjem rublju

Atraktivna brineta kolekciju je najavila na sebi svojstven način, objavivši na Instagramu fotografije na kojima pozira u donjem rublju iz najnovije kolekcije. Serija fotografija snimljena uz more potpuno je raspametila obožavatelje slavna starlete koja se proslavila u najuspješnijem reality showu 'Keeping Up with the Kardashians'.