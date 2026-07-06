Kakva žena, njoj sve pristaje! Monica Bellucci iznenadila izdanjem u kojem je inače ne viđamo

Kada se spomene traper, prva asocijacija obično je ležernost i udobnost. No, kada se u njemu pojavi prelijepa 61-godišnja glumica, pravila se drastično mijenjaju. Kao službena ambasadorica Fendija, Monica Bellucci je na festival Nouvelles Vagues u francuskom Biarritzu stigla u monokromatskom stajlingu iz njihove kolekcije jesen/zima (s potpisom dizajnerice Marije Grazije Chiuri ) i održala pravu modnu lekciju o tome kako nositi popularni 'kanadski smoking'.

Ono što bi u lošijoj izvedbi izgledalo kao radnički kombinezon, na talijanskoj je divi djelovalo besprijekorno elegantno. Njezin Fendi komplet sastojao se od strukturirane jakne koja vizualno sužava struk te traperica ravnog kroja . Tajna ovog uspješnog stajlinga krije se u odabiru duboke, tamnoplave nijanse trapera koja daje dozu profinjenosti i ozbiljnosti, a sam kroj materijala savršeno je pratio njezinu prepoznatljivu ženstvenu siluetu.

Detalji koji donose holivudski sjaj

Kako bi bazičnu tkaninu podignula na višu razinu, Bellucci se oslonila na luksuzne modne dodatke. Uz ležeran traper kombinirala je decentne komade nakita s potpisom Cartiera, čime je unijela suptilan dašak luksuza.

Svoj prepoznatljiv talijanski chic naglasila je i predimenzioniranim crnim sunčanim naočalama mačkastog okvira, a cjelokupni ležeran izgled zaokružila je prirodno raspuštenom kosom i minimalističkim make-upom.

Glumica je u Biarritz stigla povodom predstavljanja filma o opernoj divi Mariji Callas.