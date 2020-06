Kako sve visoki krvni tlak može utjecati na naše tijelo

Hipertenzija ili visoki krvni tlak stanje je u kojem je za prolazak krvi kroz krvne žile potrebna veća sila nego što se smatra zdravim. Visoki krvni tlak s vremenom može oštetiti arterije i stjenke krvnih žila, što može uzrokovati opasne komplikacije, a ako se ne liječi, čak i smrt

Krvožilni sustav

Oštećenja koja nastaju u krvožilnom sustavu zbog visokog krvnog tlaka u početku su mala, ali rastu s vremenom pa što se kasnije dijagnosticira i ne liječi, to su rizici veći i ozbiljniji.

Krvne žile i velike arterije nose krv po cijelom tijelu te njom opskrbljuju vitalne organe i tkiva. Pojačanjem pritiska pod kojim krv putuje žilama dolazi do početnih oštećenja na stjenkama arterija u obliku malih pukotina. Kako se pukotine na stjenkama arterija počinju formirati, tako se za njih počinje vezati 'loši' LDL kolesterol koji teče s krvi, a što se više kolesterola nakuplja na stjenkama, arterija postaje uža i manje krvi može teći kroz nju.

Kad zbog blokirane arterije do organa ili tkiva ne može doći potrebna količina krvi, na njima dolazi do oštećenja. U slučaju srca to može značiti bol u prsima, nepravilan rad srca ili srčani udar. Pored toga, srce zbog visokog krvnog tlaka i začepljenih arterija mora pojačano raditi, ali manje učinkovito, a pojačani rad može rezultirati proširenjem lijeve klijetke, dijela srca koji pumpa krv u tijelo. I ovo predstavlja veći rizik za srčani udar.

Zatajenje srca događa se kad srce toliko oslabi i bude oštećeno od visokog krvnog pritiska, napornog rada ili ranijeg srčanog udara da više nije u stanju učinkovito pumpati krv kroz tijelo. Znakovi zatajenja srca su kratak dah, poteškoće s disanjem, naticanje stopala, gležnjeva, nogu i trbuha te osjećaj umora.

Visoki krvni tlak može uzrokovati stvaranje izbočina u oštećenoj arteriji, a ovo stanje naziva se aneurizma. Izbočina postaje sve veća i veća, a često se otkrije tek kad nanese bol pritiskom na neko drugo područje tijela ili kad pukne. Puknuta aneurizma može biti smrtonosna ako se nalazi u nekoj od važnijih arterija, a može se dogoditi bilo gdje u tijelu.