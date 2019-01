Julia Roberts šarmirala u neodoljivoj bomberici i odličnim cipelama

Omiljena glumica Julia Roberts nekoliko je puta proglašavana najljepšom ženom na svijetu, a osim što se može pohvaliti ljepotom, slavna Amerikanka plijeni pozornost odličnim modnim odabirima

'Kad dođete u određenu dob, kao da zazvoni zvono: 'Idite sad kući, to je to'. To nije u redu. Mislim da nisam ni po čemu posebna. Uvijek sam imala sreće naći poslove koji su mi se sviđali. U ovom sam poslu već 30 godina i to je dug period. Zahvalna sam i sretna zbog toga', rekla je slavna glumica koja sa suprugom Dannyjem Moderom ima troje djece.